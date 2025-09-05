Ngonge: “Sono cresciuto tanto rispetto a quando ero al Verona. Prima pensavo solo a fare gol”

Cyril Ngonge ha parlato a Sky Sport dei suoi primi mesi al Torino: “Rispetto a quando ero al Verona sono cresciuto tanto sia come giocatore che come persona. Quando sono arrivato a Verona avevo una mentalità più olandese, giocavo a calcio e pensavo solo ad attaccare e fare gol. Da quel giorno ho acquisito la mentalità italiana, dell’essere rigoroso, del dover lavorare, dell’essere attento alla tattica che qua è importante. Mi sento cresciuto un sacco dal giorno del mio arrivo in Italia”.

Foto: Instagram Torino