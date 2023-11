Ngonge risponde a Oudin, parità all’intervallo tra Verona e Lecce (1-1)

Alla mezz’ora di gioco gli uomini di D’Aversa passano in vantaggio con Remi Oudin: palla persa in uscita dall’Hellas Verona e il numero 10 dei rossoneri ha raccolto il pallone, si è accentrato e ha scagliato un destro imparabile per Montipò, con il pallone che ha baciato il palo prima di entrare in rete. Al 41′ i padroni di casa trovano il pareggio: grave errore di Dorgu che ha regalato il pallone a Djuric, abile a servire poi Ngonge che da posizione defilata ha battuto Falcone trafiggendolo con un destro in diagonale. 1-1, dunque, al termine dei primi quarantacinque minuti al Bentegodi.

Foto: Instagram Verona