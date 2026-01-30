Ngonge riparte dall’Espanyol: i suoi numeri con il Torino

30/01/2026 | 11:19:59

Cyril Ngonge ripartirà dall’Espanyol: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 13 e i 15 milioni di euro. Non è stata una parentesi fortunata quella del belga al Torino. Nel suo periodo in granata, l’attaccante ha collezionato 23 presenze tra campionato e Coppa Italia, andando in rete una sola volta (Parma-Torino 2-1) e fornendo appena 2 assist.

Ora il belga arriverà in Spagna, dove spera di trovare continuità e di tornare a segnare.

Foto: Instagram Torino