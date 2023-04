Ngonge: “Non volevo andare al Verona. L’Italia era la mia ultima scelta. Mi ha convinto mio padre”

Cyril Ngonge, attaccante dell‘Hellas Verona, ha rilasciato delle dichiarazuinui a La Derniere Heure che probabilmente non piaceranno al suo club, visto che non era convinto di accettare la Serie A.

Queste le sue parole: “Non volevo andare in Serie A, venire a Verona: avevo altre opzioni tra Germania e Inghilterra, l’Italia è stata la mia ultima scelta, il calcio di quella nazione non mi è mai interessato. Però mio padre mi ha convinto che fosse la decisione migliore e non me ne pento. Spero di poter andare in Inghilterra dopo questa esperienza, anche se il prossimo passo vorrei fosse ancora in Italia. E se ci salviamo vorrei rimanere”.

Foto: Instagram Verona