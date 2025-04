Ngonge: “Gli allenamenti di Conte ci hanno permesso di diventare dei mostri in campo”

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, l’attaccante del Napoli, Cyril Ngonge, ha così parlato degli allenamenti di Antonio Conte: “Prima che arrivasse qui avevo parlato con un calciatore dell’Inter che era stato allenato da lui e mi aveva detto che non sarei stato pronto, ma non gli avevo creduto. Poi siamo arrivati in ritiro ed abbiamo fatto 1 mese di fatica vera e propria. Gli allenamenti sono allenamenti che non ho mai fatto in nessun’altra squadra, ma ci hanno permesso di diventare dei mostri in mezzo al campo, andando anche oltre i nostri limiti. Un sacrificio per un grande risultato”.

Foto: Instagram Ngonge