Ngonge: “All’Espanyol voglio risentire le sensazioni di Verona. Conte? Il suo sistema non prevedeva il mio ruolo”

04/02/2026 | 19:10:01

Ngonge ha parlato da nuovo giocatore dell’Espanyol: “Sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di giocare. Ho trovato un gruppo unito, i compagni mi hanno accolto benissimo. Sono orgoglioso dello Scudetto vinto a Napoli, ma a livello personale non ho giocato quanto avrei voluto. Con l’arrivo di Conte il sistema tattico non prevedeva il mio ruolo. Qui invece ritrovo un calcio offensivo, ma anche intenso in fase difensiva: è l’ambiente giusto per risentire le sensazioni di Verona”.

foto x espanyol