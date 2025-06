Neymar: “Voglio portare gioia ai tifosi del Santos e dare tutto per questa maglia”

30/06/2025 | 16:55:22

Neymar jr ha organizzato una conferenza stampa dolce ha raccontato il suo orgoglio e le sue emozioni di aver firmato il rinnovo con il Santos.

Queste le sue parole: “So di essere una brava persona, anche se è difficile affrontare chi giudica senza conoscere. A volte fa male leggere certe cose su di me, sui miei amici, sulla mia famiglia. Ma ho imparato ad accettarlo”.

Il classe 1992 ha sottolineato come, per lui, conti soprattutto il presente: “Non mi piace parlare del futuro. Preferisco vivere l’attimo. Oggi il mio obiettivo è tornare al 100%, essere bene in campo, perché so che è lì che posso fare la differenza. Voglio portare gioia ai tifosi del Santos e dare tutto per questa maglia”.

Foto: Instagram Santos