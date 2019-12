Neymar: “Voglio la Champions. Futuro? Priorità al Psg, ma se in un posto non sei felice devi andartene”

Neymar torna a parlare. Il brasiliano del Psg ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di France Football, questi i passaggi più significativi: “Non gioco mai per essere il numero uno, ma lo faccio perché amo il gioco del calcio. Sono felice quando gioco. E ogni volta che scendo in campo do il 100%. Chi è il vero Neymar? In pochi lo conoscono davvero. Solo i miei genitori e i miei amici. Quello che vede la gente è un qualcosa di completamente diverso. Il vero Neymar è pacifico e felice. È qualcuno a cui piace stare con la famiglia e gli amici. Mi piace divertirmi e godermi la vita. Come tutti. Io via da Parigi? Perché dovrei voler lasciare Parigi? Ho ancora due anni di contratto, la squadra continua a crescere, dobbiamo rimanere concentrati in questa stagione per fare le cose bene e vincere il maggior numero possibile di titoli. In questa stagione l’obiettivo è la Champions League. E la mia priorità è il Psg. In campo do sempre il 100% e così sarà sempre perché voglio che il Psg vinca. L’estate scorsa non ho voluto ferire nessuno, ma ho sempre pensato nella mia testa che se in un posto non sei felice devi andare via”, ha chiuso Neymar.

Foto: Twitter ufficiale Psg