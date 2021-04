Neymar vede la partita in streaming illegale: tradito dal banner sexy

In tempi di problemi con le piattaforme di streaming per le partite, molti appassionati di calcio a volte ricorrono a metodi abbastanza discutibili (se non proprio illegali) per seguire i match di diversi tornei in giro per il mondo. Un problema che sembra riguardare anche la stella del Psg Neymar. Come riportato da RT, il brasiliano è finito al centro delle polemiche per una partita vista in maniera perlomeno…sospetta. Il calciatore del Paris Saint-Germain ha infatti postato sul suo profilo Instagram una storia in cui era intento a guardare una partita di pallone. Ma ai tifosi più attenti non è sfuggito che sullo schermo del computer c’era un pop-up molto particolare, che segnalava a O’Ney la presenza di una ragazza nei suoi paraggi. Segnale inequivocabile (o quasi) che il verdeoro non stava vedendo la partita attraverso un sistema legale, ma che probabilmente ha dovuto ricorrere a metodi non proprio legali per godersi il match che voleva vedersi.

Nina is everywhere pic.twitter.com/8kpNjgVGQK — Troll Football (@TrollFootball) April 10, 2021

Foto: Twitter personale