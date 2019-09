Neymar tra un anno (…), ma il Psg ha giocato d’anticipo con intelligenza

Se hai Cavani in scadenza e Neymar predestinato prima o poi ad andar via, devi muoverti per tempo. E il Paris Saint-Germain lo ha fatto con intelligenza, prendendo Icardi l’ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto. E quei 70 milioni saranno una passeggiata di salute quando entreranno soldi in cassa, premesso che il Psg ha sempre avuto disponibilità a prescindere. Ecco perché, ripetiamo, secondo noi quella di Icardi è stata – ripetiamo – un’operazione intelligente per entrambi i club, Inter compresa. E ci sarà tempo un anno per programmare il ritorno di Neymar al Barcellona, senza annunci prematuri e inopportuni di una storia che in Catalogna e a Parigi conoscono meglio di noi, avendola vissuta in presa diretta. Tra un anno (salvo sorprese anticipate) ci sarà tempo, ma intanto Neymar resta ancora lì con la maglia del Psg: è l’unica cosa che conta. Esattamente come conta il fatto che, con Icardi, il Psg si sia portato avanti molto bene con il lavoro.

Foto: AS