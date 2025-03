Neymar torna in Nazionale: “Le cose stanno andando nella giusta direzione”

Neymar torna con la Seleçao. Sui social media la stella brasiliana di 33 anni ha commentato così la convocazione in Nazionale: “È un sentimento di grande felicità. Sono molto felice di essere tornato in nazionale, soprattutto come giocatore del Santos. Penso che le cose stiano andando nella giusta direzione. È fantastico!”, ha spiegato sul sito ufficiale del Peixe. Mentre sul suo account Instagram ha anche postato una story in cui ha scritto: “Felice di essere tornato”. Parole semplici accompagnate da cuori nei colori della bandiera brasiliana.

Foto: Instagram Neymar