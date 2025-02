Neymar torna in campo con il Santos 11 anni dopo. Pubblico in delirio

Neymar jr. è tornato a vestire la maglia del Santos, club dove tutto è partito. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, Neymar è tornato in campo nella sfida disputata nella notte contro il Botafogo SP, valida per il Campeonato Paulista. La stella brasiliana, ex giocatore di Barcellona e PSG, è entrato in campo a inizio ripresa e ha deliziato il pubblico con giocate di alta classe. Impressionante l’accoglienza del suo popolo, che lo venera davvero come il Principe. Sui social il Santos scrive, “il Principe è tornato dal suo popolo”.

O retorno do Príncipe. O carinho do seu povo. É só o primeiro capítulo dessa nova história. JUNTOS! 🤍🖤 pic.twitter.com/ONnP3z2zoz — Santos FC (@SantosFC) February 6, 2025

Foto: Instagram personale