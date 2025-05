Neymar sul Santos: “La situazione è pessima, lo sappiamo. Rinnovo? Non lo so ancora”

23/05/2025 | 18:45:43

Nella notte italiana il Santos di Neymar è stato eliminato ai sedicesimi di finale della Copa do Brasil, dopo aver perso 5-4 ai calci di rigore dal CRB, squadra della seconda serie brasiliana. Dopo la partita, O’Ney ha così parlato: “Avete visto che in 20 o 25 minuti posso fare la differenza. È la mia prima partita da quando sono tornato, ma non credo che dipenda solo da me. Tutti sanno in che situazione ci troviamo e abbiamo bisogno di tutti i giocatori per uscirne”.

Sulla situazione del club: “Non ho niente da dire. La situazione è pessima e lo sappiamo. Sta a noi cambiare”.

Infine, sul rinnovo: “Non lo so ancora”,

Foto: Instagram Neymar