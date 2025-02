Neymar sul futuro: “Il Santos sa l’amore che provo. Godiamoci il momento”

Durante l’intervista concessa a TNT Sports BR, la stella brasiliana del Santos, Neymar, ha così parlato del suo futuro dopo le parole del padre-agente: “Tranquilli. Dobbiamo restare tranquilli”, ha esordito con tanto di risata ai microfoni di TNT Sports BR. “Questo è solo l’inizio di una grande era per il Santos”. Quanto alla durata del contratto, visto l’accordo fino a giugno: “Non volevo fare un contratto lungo perché non sapevo se sarei tornato, non sapevo come mi sarei sentito giocando. Penso che tutto possa succedere. Il contratto che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto pensando non solo tra noi due. Uno sta aiutando l’altro. Il Santos mi sta aiutando, mi ha aperto le porte per ritrovare il calcio e la gioia”.

Poi ha proseguito: “Il Santos sa l’amore che provo per questo club, il rispetto che ho. Mentre sono in campo, che è dove mi piace stare di più, darò il 100%. Godiamoci questo momento, ogni singola partita. Questo è l’inizio di una grande era per il Santos, ne sono sicuro. Il Santos si rialzerà e tornerà in cima, dove merita di stare”.

Foto: Instagram Neymar