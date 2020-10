Neymar sorpassa Ronaldo e punta Pelé nella classifica marcatori all-time del Brasile

O’Ney nella storia del Brasile. La Seleçao guarda al futuro insieme a Neymar. Nella notte, la stella del Psg con la tripletta segnata contro il Perù ha superato nella classifica dei migliori marcatori Ronaldo Luis Nazario da Lima, con un clamoroso 64 a 62 che lo rende il secondo più grande di sempre. Una scalata partita nel 2010 e ora con sessantaquattro gol si gode la medaglia d’argento. Neymar poi ha voluto ringraziare il Fenomeno su instagram dedicandogli un post con scritto: “Tutto il mio rispetto per te, FENOMENO”. Ma non finisce qua, perché per Neymar è vicino il primato con Pelè che detiene il record ormai fermo a quota 77. Un bottino del tutto attaccabile da O’Ney che punta anche a diventare il primo brasiliano con il maggior numero di presenze. Una storia stupenda quella di Neymar, che, sfumato il Mondiale in casa non ha perso coraggio caricandosi la Nazionale brasiliana e portandola sempre più avanti.

Todo meu respeito por ti FENÔMENO @Ronaldo 👆🏽👉🏽👇🏽☝🏽 pic.twitter.com/xDhdPieeSD — Neymar Jr (@neymarjr) October 14, 2020

https://www.instagram.com/p/CGTsdqDAXAp/?utm_source=ig_web_copy_link

Foto: twitter personale Neymar