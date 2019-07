Neymar: “Sono quasi pronto, ho solo bisogno di allenarmi di nuovo”

Neymar, un mese dopo l’infortunio alla caviglia destra, è tornato a giocare. Non al Psg, visto che il brasiliano ha deciso di non presentarsi al ritiro dei campioni di Francia, ma durante il suo torneo di calcio a 5 in Brasile organizzato dal calciatore insieme alla RedBull, principale sponsor della manifestazione. Ai media, il giocatore, che nell’occasione si è presentato con un nuovo look, ha parlato del suo stato di forma, senza nessun accenno al suo futuro: “Ho quasi recuperato del tutto dal mio infortunio, ho solo bisogno di tornare ad allenarmi”.

Foto Marca