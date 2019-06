Dalla Spagna: Neymar sogna il ritorno al Barcellona dopo la rottura con il Psg

Le parole del presidente del Psg Al-Khelaifi (“Niente più comportamenti da star, o le porte sono aperte a tutti) suonano come un avvertimento per Neymar. Per questo, la permanenza del brasiliano a Parigi è tutt’altro che scontata. Il giocatore, dopo sole due stagioni, potrebbe già lasciare la Francia. Lo scenario più clamoroso, però, è quello immaginato da AS: il ritorno al Barcellona.

Il brasiliano ha ancora un ottimo rapporto con lo spogliatoio dei blaugrana: i giocatori sono stati i primi ad essere avvisati del suo passaggio al Psg, e da allora le riunioni sono frequenti. In Brasile, inoltre, sono convinti che già a Natale avrebbe espresso il suo desiderio di ritornare in Catalogna. La trattativa con il club francese non sarebbe per nulla facile, ma le possibilità aumentano in caso il Barcellona riuscisse a mettere sul piatto contropartite importanti come Coutinho e Dembélé, arrivati proprio al posto del brasiliano, ma anche Umtiti e Rakitic, da tempo nel mirino del club parigino.

Foto AS