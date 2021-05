Neymar si vaccina: “Spero che la normalità torni quanto prima”

Quest’oggi, l’asso del PSG, Neymar, ha ricevuto il vaccino anti-Covid. Il giocatore ha voluto esprimere la sua gioia sui social, affermando come il vaccino sia fondamentale e che spera come possa tornare presto la normalità in tutto il Mondo.

Queste le sue parole: “Dopo tanta attesa, è arrivato il mio turno. Che felicità. Spero che tutto torni alla normalità il prima possibile e che non solo il mio paese, il Brasile, ma il mondo intero possa essere vaccinato”.

