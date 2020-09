Neymar senza pace: arriva anche lo sfottò social di Payet

Un post provocatorio che farà certamente discutere e che è destinato ad alimentare le polemiche sulla querelle tra Neymar e Gonzalez. Non è bastata infatti la lettera del brasiliano che, pur riconoscendo la responsabilità di aver reagito, non si è rimangiato le accuse di razzismo nei confronti dell’avversario. Il calciatore del Marsiglia, Dimitri Payet, ha infatti pubblicato un post su Instagram in cui, tramite un foto-ritocco, Neymar appare sulle braccia di Alvaro, con la sua testa sul corpo di un cane.

Visualizza questo post su Instagram En bande organisée C’est pas la capitale c’est Marseille bb Un post condiviso da Payet Dimitri (@payetdimitri27) in data: 14 Set 2020 alle ore 10:21 PDT

Foto: Rmc