Neymar segna da calcio d’angolo: “Un gol storico”

Termina 0-3 il match tra l’Internacional Limeira e il Santos. A dominare è Tiquinho Soares con una doppietta, ma a prendersi la scena e soprattutto lo stadio è stato Neymar. Il brasiliano, infatti, oltre a realizzare due assist ha segnato un gol da calcio d’angolo che entra di diritto nella sua storia e in quella del club. Lo stesso ex Barcellona ha commentato: “Ho fatto un bel colpo e sono riuscito a segnare il primo gol in corner diretto della mia carriera”. Questo, invece, quanto scritto dalla società sui social: “Il principe Neymar Jr è applaudito (ancora una volta) dai tifosi avversari. Un gol storico”.

FOTO: Instagram Neymar