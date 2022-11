Neymar, secondo Marca rischia di saltare Svizzera e Camerun

Secondo quanto riporta Marca, Neymar rischierebbe di saltare le ultime due partite dei gironi. Sicuramente non sarà disponibile per il match contro la Svizzera, la caviglia non riuscirà a sgonfiarsi in tempo. Lievi le speranze di vederlo contro il Camerun, ma sempre secondo Marca, nel caso in cui il Brasile non riuscisse a vincere contro la Svizzera e, di conseguenza, la classifica dei verdeoro dovesse complicarsi, Tite potrebbe decidere di rischiarlo e di schierarlo contro il Camerun per evitare eventuali problemi.

Foto: Twitter Brasile