Neymar: “Se un giorno i tifosi penseranno che non sono più utile, sarò il primo ad andarmene”

25/07/2025 | 22:05:11

Polemiche intorno a Neymar dopo la lite con il tifoso del Santos. Ma O’Ney ha poi ribadito il proprio impegno nei confronti del Santos: “Sono tornato qui per aiutare il club nel miglior modo possibile, dentro e fuori dal campo. Se un giorno i tifosi penseranno che non sono più utile o che danneggio il club in qualche modo, sarò io il primo a fare le valigie e andarmene”.

Foto: Instagram Neymar