Neymar salta l’esordio Mondiale ma guarda avanti: “Grazie Dio per avermi permesso di vivere di nuovo questa esperienza”

13/06/2026 | 21:42:43

Il Brasile alla mezzanotte italiana farà il suo esordio al Mondiale con la bella sfida contro il Marocco.

Non ci sarà Neymar, alle prese con un infortunio che deve recuperare. Un infortunio che forse lo terrà fuori per tutta la fase a gironi.

L’attaccante ha però ringraziato Dio per essere di nuovo a un Mondiale: “Grazie Dio, grazie per avermi permesso di vivere di nuovo questa esperienza”, ha scritto il giocatore del Santos, accompagnando il messaggio con una foto che lo ritrae mentre guarda il cielo.

Foto: Instagram Neymar