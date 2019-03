Neymar, recupero movimentato dopo l’infortunio: il brasiliano scatenato al Carnevale di Rio!

Continua la corsa contro il tempo per Neymar. L’attaccante del Psg, reduce dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane, procede nel recupero dopo il guaio fisico. L’ex Barça, che ha già saltato diversi appuntamenti importanti di campionato e la sfida d’andata contro il Manchester United di Champions, dovrebbe poter ricominciare ad allenarsi nelle prossime settimane. Sul suo recupero, però, ultimamente ci sono tante perplessità. L’ultimo episodio che fa discutere, lo vede protagonista al Carnevale di Rio. Il brasiliano, ieri era presente ai festeggiamenti: balli e canti in mezzo alle maschere in uno degli eventi più sfarzosi al mondo. Chissà come la prenderanno i tifosi parigini…