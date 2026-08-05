Neymar reagisce alle provocazioni dello staff del Remo: “Eliminati, eliminati”. Il presidente: “Fannullone e pagliaccio”

05/08/2026 | 10:40:20

Nella notte italiana, il Santos di Neymar Jr. si è imposto 0-1 sul campo del Remo e, complice il pareggio dell’andata, si è qualificato ai quarti di finale della Copa do Brasil. Ma a prendersi la scena non è stato il campo, bensì il parapiglia accesosi nella zona degli spogliatoi tra una delegazione del Remo e l’ex giocatore del Barcellona. Martoriato con falli e fischiato dal pubblico per tutta la partita, Neymar ha risposto alla sua maniera dopo la vittoria: “Eliminati, eliminati”. Le due parole incriminate hanno scatenato la reazione della squadra di casa e solo l’intervento della sicurezza ha evitato il peggio. Nel frattempo, il presidente del Remo, Tonhao, ha accusato gravemente O’Ney: “Il Santos non ha bisogno di questo. E quel fannullone di Neymar, idolatrato da tanti ragazzini, ha tirato fuori il suo spettacolo da pagliaccio e si è permesso di schernirci. Siamo tutti colpevoli di idolatrare persone come lui”.

Foto: Instagram Santos