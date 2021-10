Neymar: “Qatar 2022 sarà il mio ultimo Mondiale. Non so se dopo avrò ancora forze mentali per il calcio”

“Il prossimo penso che sarà il mio ultimo Mondiale, non so se avrò ancora la forza mentale per affrontare il calcio. Ma farò di tutto per presentarmi bene, in Qatar e per vincere con il mio Paese, per realizzare il sogno che avevo da bambino. E spero di farcela”. A dirlo è Neymar Jr, fuoriclasse brasiliano in forza al PSG in un documentario su Dazn, “Neymar jr. and the line of kings”, che ripercorre anche la storia del calcio brasiliano. L’ex Barça e Santos avrebbe 34 anni nel Mondiale 2026.