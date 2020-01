Neymar: “PSG mai forte come quest’anno, possiamo vincere la Champions. Futuro? Cerco nuove sfide”

L’attaccante, e stella del PSG, Neymar, ha rilasciato un’intervista a margine di un evento organizzato dalla Red Bull nella quale ha parlato degli obiettivi stagionali del suo club: “Voglio vincere tutto con il club e con la Selecao. Mi piacerebbe giocare la finale di Champions, possiamo conquistarla. Poi penserò alla Copa America, queste sono soltanto le prime sfide del nuovo anno“.

La rosa

“Quest’anno abbiamo la squadra più forte sia in termini di singoli giocatori che di gruppo. Penso che da quando sono a Parigi non siamo mai stati così preparati e forti, quindi possiamo vincere la Champions anche se il PSG nella sua storia non ha mai conquistato questo trofeo. Lotteremo per riuscirci, conosciamo le nostre qualità e speriamo di riuscire ad arrivare in finale”.

Futuro

“Sono stati dodici mesi di apprendimento e di esperienze, sono sempre in cerca di nuove sfide”.

Foto: Twitter PSG