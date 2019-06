Dalla Spagna: “Neymar prepara il ritorno a Barcellona! La famiglia è già in città per…”

“Neymar prepara l’imminente ritorno a Barcellona“, scrive così il quotidiano catalano Sport in merito all’operazione che riporterebbe il brasiliano alla corte dei blaugrana. La trattativa con il Psg prosegue, un affare nel quale possono rientrare anche Coutinho e Dembelé come contropartite tecniche. Intanto, secondo la sopracitata fonte, la famiglia di Neymar è già sbarcata in città: la madre e la sorella del brasiliano si starebbero occupando del trasloco e di tutte le questioni logistiche, esattamente come accaduto nel 2013. Neymar avrebbe chiesto di tornare nel quartiere dove aveva vissuto negli anni scorsi, Pedralbes. In attesa di ulteriori sviluppi…

Foto: Twitter ufficiale Psg