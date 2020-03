Neymar potrebbe lasciare il PSG in estate: i francesi fissano il prezzo

Da mesi, ormai, si parla del probabile addio di Neymar al Paris Saint-Germain e di un suo possibile ritorno al Barcellona. A ravvivare nuovamente questi rumors, ci ha pensato l’emittente ESPN, secondo cui il club parigino avrebbe proposto al calciatore brasiliano un ricco rinnovo fino al 2023. Questo, per fare in modo di avere Neymar come uomo immagine del club in vista dei Mondiali di Qatar 2022. Al momento, non sarebbe arrivata nessuna risposta dal giocatore, con il club che avrebbe di conseguenza fissato il prezzo per una sua eventuale cessione: 150 milioni di Euro. Inoltre, la FIFA potrebbe permetter al giocatore di lasciare il club., tramite una particolare clausola, per un indennizzo che può essere stabilito attraverso una serie di parametri.

Foto: AS