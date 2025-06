Neymar: “Possibilità di restare al Santos? Da 0 a 10 dico 7, voglio morire qui”

11/06/2025 | 11:19:54

Intervistato da Bandsports, Neymar è tornato a parlare anche del suo futuro, ammettendo che sono reali le chance di rimanere al Santos: “Quali sono le probabilità di restare? Da 0 a 10, dico 7. La mia storia con il Santos non finirà mai, sono nato al Santos e voglio morire lì. È casa mia, è la mia squadra del cuore e sto facendo tutto il possibile per aiutare il Santos. Finora ho aiutato più fuori dal campo che dentro, ma non era questo l’obiettivo. Sono venuto per recuperare me stesso e ritrovare la felicità, e sono in questo processo, riadattando il mio corpo per tornare al meglio. Voglio tornare al mio meglio. Oggi sono molto felice al Santos, il Santos è casa mia”.

Foto: Instagram Santos