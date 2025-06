Neymar perde la testa con il Santos, espulso e poi chiede scusa: “Senza il mio rosso avremmo potuto vincere”

02/06/2025 | 12:20:08

Notte di fuoco per Neymar, il brasiliano è stato espulso durante la sfida contro il Botafogo, valida per l’11ª giornata del campionato brasiliano, dopo aver inanellato due cartellini gialli. Il primo per un fallo al limite, il secondo per un tocco di mano volontario al 76’. Dieci minuti più tardi, il Botafogo ha trovato il gol decisivo con Artur Victor Guimaraes, condannando il Santos all’ennesima sconfitta stagionale. Neymar ha duramente attaccato l’arbitro: “Il secondo giallo ci sta, ma il primo è uno scherzo. Ci sono arbitri pessimi in giro, è solo la mia opinione. Per favore, non punitemi di nuovo”. Poi, sui social, ha cercato di fare dietrofront: “Ho sbagliato, scusatemi. Se non fossi stato espulso, avremmo potuto vincere. Quei tre punti li potete contare su di me”.

Foto: Instagram Santos