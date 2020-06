Neymar perde la causa con il Barcellona: dovrà restituire 6,7 milioni al club catalano

Neymar dovrà risarcire il Barcellona. Non è infatti finita bene la causa portata avanti dall’attaccante brasiliano contro il suo club, al quale reclamava 43,6 milioni di euro come seconda tranche del bonus alla firma concordato per il rinnovo nel 2016, dopo aver ricevuto un primo assegno da 20,75 milioni. Il Barcellona aveva replicato sostenendo di avere diritto a 22,5 milioni dal calciatore per inadempienza. Il giudice ha dato ragione ai catalani: il brasiliano dovrà restituire 6,7 milioni di euro, circa un terzo di quanto preteso dal Barça. In una nota la società blaugrana esprime “soddisfazione” per il verdetto.

Foto: Twitter ufficiale Psg