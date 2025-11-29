Neymar: “Non metterò mai a rischio la mia carriera, faccio ciò che è meglio per me. Sono molto triste e turbato”

29/11/2025 | 11:11:57

Neymar si sfoga sulle sue condizioni di salute. Ai microfoni di Globoesporte il brasiliano ha spiegato la sua decisione, sottolineando di non aver ignorato le indicazioni dello staff sanitario pur ammettendo di non essere al meglio. “A dire il vero, non va tutto bene. Ma io e i dottori sappiamo qual è la situazione. Non metterò mai a rischio la mia carriera, faccio ciò che è meglio per me. Sono molto triste e turbato. Nessun essere umano merita di sentirsi dire certe assurdità. Sono cose che fanno male, davvero”. Neymar ha poi ribadito come la scelta finale sia stata condivisa con i medici del club: “Non ho scavalcato nessuno. È stata una decisione interna, presa insieme. Alla fine, ero io quello che doveva dire sì o no”.

Foto: Instagram personale