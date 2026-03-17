Neymar non convocato dal Brasile per le amichevoli: “Sono amareggiato, ma credo nel Mondiale”

17/03/2026 | 14:02:18

Neymer jr non è stato convocato da Ancelotti per le amichevoli di marzo del Brasile, con Croazia e Francia.

Il fantasista ha parlato a O Globo della sua delusione: “Lo dirò perché non posso lasciar perdere. Ovviamente sono amareggiato e triste per non essere stato convocato. Ma la concentrazione resta la stessa, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. La concentrazione continua. Raggiungeremo il nostro obiettivo. C’è ancora la convocazione finale e il sogno resta vivo”.

Foto: Instagram personale