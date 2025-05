Neymar: “Mondiale 2026? Penso sarà una cosa pazzesca, potrebbe cambiare le cose”

27/05/2025 | 17:30:10

Escluso dalla prima lista di convocati del neo CT Carlo Ancelotti per gli impegni di giugno con il Brasile, l’attaccante in prestito al Santos, Neymar Jr ha rilasciato un’intervista a Disney+ dove racconta cosa si aspetta per i Mondiali 2026: “Vedrete cosa sarà la Coppa del Mondo. Penso che sarà una cosa pazzesca, potrebbe cambiare le cose! È un bene per tutti”.

Foto: Instagram Neymar