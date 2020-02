Neymar: “Messi è il migliore della storia. Futuro? Per la prima volta sono davvero felice a Parigi”

Neymar torna a parlare. Intervenuto ai microfoni di Fifa.com, l’asso brasiliano del Psg ha rilasciato le seguenti dichiarazioni tra passato, presente e futuro: “Messi? Giocare al fianco di Leo è stata un’esperienza unica, siamo diventati amici. Per quelli che ho visto, è il migliore della storia. Vincere il Best Fifa? Non è un’ossessione ma mi alleno duro ogni giorno per migliorare, per crescere individualmente e all’interno della squadra. Se un giorno dovessi vincerlo, sarà il risultato del mio lavoro. Mbappé? È un fenomeno. Ha il potenziale per essere uno dei migliori giocatori della storia. Avere lui come compagno di squadra è un grande onore. Ci intendiamo benissimo dentro e fuori dal campo, lo adoro”. Lo stesso Neymar, come riporta L’Equipe, a margine dei festeggiamenti del suo compleanno ha parlato anche del suo futuro al Psg: “Per la prima volta mi sento pienamente felice a Parigi”, ha detto.

Foto: Twitter ufficiale Psg