Neymar: “L’offerta del Real Madrid era un assegno in bianco, ma io volevo il Barcellona”

Il fuoriclasse brasiliano ha rievocato il suo approdo al Barcellona, sottolineando il grande interesse del Real Madrid nel cercare di ostacolare il suo trasferimento al club blaugrana.

Neymar Jr. ha ricordato il suo trasferimento al Barcellona nel 2013, rivelando anche alcuni dettagli sull’offerta stratosferica che il Real Madrid gli aveva presentato per convincerlo a vestire la maglia blanca. Ospite del popolare podcast brasiliano ‘Podpah’, l’attaccante ha ripercorso momenti chiave della sua carriera, soffermandosi sul suo arrivo in blaugrana e sul tentativo delle Merengues di ostacolare il suo passaggio al club catalano.

“L’offerta del Real Madrid era un assegno in bianco, mi hanno detto che potevo avere tutto quello che volevo… ma amavo il Barcellona con tutto il cuore. Al Real Madrid avrei guadagnato tre volte tanto. A Florentino sono sempre piaciuto. Ma Ronaldinho aveva giocato lì e io volevo giocare con Messi“, ha detto Neymar , mostrando il suo sentimento per il Barcellona prima di sottolineare che anche Pep Guardiola voleva portarlo al Bayern Monaco come uno dei suoi primi acquisti.

Foto: Neymar instagram