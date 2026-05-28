Neymar, lesione di secondo grado al polpaccio

28/05/2026 | 15:06:25

C’è lesione per Neymar, come aggiornato dal medico della Federcalcio brasiliana. L’asso verdeoro si è presentato ieri in ritiro e si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha rivelato una lesione di secondo grado al polpaccio: non è solo un edema. Si prevede che tornerà disponibile tra 2-3 settimane». Con queste parole, Rodrigo Lasmar, medico della Federcalcio brasiliana, ha spiegato la situazione del brasiliano ex Barcellona e PSG.

Foto: Instagram Santos