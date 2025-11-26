Neymar, lesione al menisco e stagione finita
26/11/2025 | 11:22:26
Nuovo problema per Neymar. Il numero 10 del Santos ha chiuso in anticipo la stagione 2025 a causa di una lesione al menisco del ginocchio sinistro che lo costringerà a restare fuori per il finale di stagione. Gli esami strumentali effettuati nelle scorse ore hanno confermato i peggiori timori: il 33enne brasiliano salterà le ultime tre gare del Brasileirão (la Serie A brasiliana), lasciando la sua squadra impegnata nella lotta per non retrocedere.
Foto: Instagram Santos