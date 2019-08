Neymar, la posizione del Barça e la strategia del Real. E quell’indizio del Psg…

Neymar sempre più al centro del mercato internazionale. Il brasiliano è quasi un separato in casa al Psg, a maggior ragione dopo le recenti parole di Leonardo, e la lotta a due tra Real Madrid e Barcellona è sempre più accesa. Secondo El Chiringuito, nelle scorse ore il blaugana avrebbe avuto nuovi contatti, la posizione è sempre la stessa: la volontà del Barça è quella di mettere sul piatto contropartite tecniche (su tutti Coutinho), ma da Parigi per ora fanno muro e aspettano proposte solo cash. E il Real? Prima deve cedere alcuni pezzi grossi (James, Bale e Mariano Diaz), poi partirà l’assalto sperando che il Barcellona non trovi le intese con il Psg. La strategia dei blancos è quella di poter arrivare alle ultime ore di mercato in modo da sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Intanto, come dimostra un video girato dalla tv UOL Esporte, il negozio ufficiale del Psg, adiacente al Parco dei Principi, ha già rimosso la quasi totalità degli oggetti che facessero riferimento a Neymar, in particolar modo le immagini dei cartelloni. Un indizio che conferma la sempre più probabile partenza del brasiliano.

Foto: Twitter ufficiale Psg