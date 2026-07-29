Neymar: “La mia avventura con il Brasile è finita”

29/07/2026 | 12:45:41

Neymar chiude la porta al Brasile di Carlo Ancelotti: “La mia avventura con la nazionale è finita. Ho fatto la storia lì e ne sono molto felice. Ho vissuto tantissime esperienze. Ho dato tutto, ho sempre lottato per la maglia gialla, ma credo di aver chiuso con questo mondo ”, ha dichiarato. Resta da vedere quale sarà il futuro dell’asso brasiliano dopo la scadenza del suo contratto con il Santos, il 31 dicembre. Alcune fonti brasiliane hanno riportato all’inizio di questa settimana che lascerà il club a parametro zero.

Foto: Instagram Neymar

