Neymar: “In estate volevo andare via, ma ora sono felice e darò il 100% per il Psg”

Neymar, stella del Psg, ha parlato del suo momento direttamente dal ritiro della nazionale brasiliana. Queste le sue dichiarazioni: “Sono felice in Nazionale e nel club. Tutti sanno quel che è successo durante il mercato e il mio desiderio di andare via, questo è già stato spiegato. Ora sono felice, sereno nel club come nella nazionale. Sono contento delle mie prestazioni. Difenderò il mio club con le unghie e con i denti e darò il 100% per far sì che abbia successo, per fare grandi cose”, ha chiuso Neymar.

Foto: Twitter ufficiale Psg