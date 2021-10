Neymar: “Il mio idolo era Ronaldinho, mi lasciava a bocca aperta coi suoi numeri”

Neymar Jr ha annunciato che Qatar 2022 sarà il suo ultimo Mondiale, ma ha parlato anche di altri argomenti nel documentario su DAZN intitolato “Neymar jr. and the line of kings”.

Il fantasista del PSG racconta che il suo idolo è Ronaldinho, che al Barça ha giocato al fianco di Messi esattamente come lui sta facendo oggi a Parigi: “Era un mago, con la capacità di fare numeri che ti lasciavano a bocca aperta. Mi paragono molto a lui per lo stile di gioco che ci accomuna. Partire larghi per cercare il centro del campo, cercando di dribblare molto”.

Foto: Twitter Personale Neymar Jr