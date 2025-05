Neymar: “Il mio futuro? Deciderò dopo il 12 giugno, ci sto ancora pensando”

29/05/2025 | 17:42:50

Neymar è tornato a parlare del futuro in una intervista ai media brasiliani durante l’intervallo dell’amichevole contro il Red Bull Leipzig: “Futuro? Non lo so ancora. Risponderò a tutte queste domande solo dopo la partita del 12. Fino ad allora non parlerò più di questo. L’ho già detto: ci sto ancora pensando. Chiedermelo di nuovo tra tre giorni non servirà a nulla, la risposta sarà la stessa. Prenderò una decisione solo dopo il 12 giugno”.

FOTO: Instagram Santos