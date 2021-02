Neymar, il Barça e lo strano destino: dalle bufale di mercato allo stop forzato

Quando c’è di mezzo il Barcellona, accade sempre qualcosa. E’ lo strano destino di Neymar, punto di forza del Paris Saint-Germain in attesa di capire le evoluzioni relative al futuro. Eppure nel 2019 lo avevano mandato al Barcellona, addirittura parlando di operazione completata con il Psg, quello sì un approfondimento privo di… fondamento, la verità al contrario. Infatti, si ribellarono tutti, comprese le fonti ufficiali dei due club, a conferma che la trattativa non era stata completata.

Evidentemente quando c’è di mezzo il Barcellona accade sempre qualcosa di particolare, non ultimo l’infortunio che costringerà Neymar a saltare l’impegno Champions con la sua vecchia squadra, il club del passato che non è mai diventato presente. Almeno fin qui e quasi due anni dopo presunte certezze che tali non erano.

Foto: Twitter uff. PSG