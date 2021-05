Neymar: “Ho giocato con Messi, ora con Mbappé. Mi piacerebbe giocare in futuro con CR7”

In una intervista rilasciata a GQ, Neymar, asso brasiliano del PSG, ha parlato di un sogno futuro, quello di poter giocare un giorno insieme a Cristiano Ronaldo.

Questo quanto affermato dal brasiliano: “Con quale giocatore mi piacerebbe giocare? Voglio giocare con Cristiano Ronaldo. Ho già giocato con grandi giocatori. Sono stato anni al Barcellona con Messi, ora sto giocando con un altro genio come Mbappé. Ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano Ronaldo. Sarebbe bello giocare insieme, penso che le caratteristiche che abbiamo ci possano anche far interagire bene. Dal punto di vista personale, voglio vincere la Coppa del Mondo. Questo è sempre stato il sogno più grande nella mia carriera. Ma voglio anche vincere tutti i titoli con il PSG”.

Foto: Twitter PSG