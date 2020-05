Neymar ha deciso: pur di tornare al Barcellona, sarebbe pronto a dimezzarsi lo stipendio

Neymar rimane fermo sulla sua idea di tornare al Barcellona. Infatti, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il brasiliano sarebbe pronto a tutto pur di tornare in Catalogna e, oltre ad aver rifiutato ogni proposta di rinnovo da parte del Paris Saint-Germain, sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio. D’altra parte, in casa blaugrana è noto che i senatori dello spogliatoio vedano di buon occhio un suo eventuale ritorno, mentre il club deve ancora mettere a punto una strategia per un suo eventuale ritorno.

Foto: profilo Twitter ufficiale Paris Saint-Germain