Neymar: “Guardiola mi voleva al Bayern Monaco”

Nell’intervista rilasciata al podcast Podpah, Neymar, ha svelato un retroscena su Pep Guardiola lo cercò personalmente per provare a portarlo al Bayern Monaco ai tempi del Santos. “Ero in mutande e maglietta, apro la porta e c’erano mio padre e Guardiola. Sono tornato dentro, ho messo i pantaloncini. C’erano mio padre, Guardiola e un traduttore. Guardiola si siede nella mia stanza e dice: ‘Voglio portarti nella squadra che andrò a allenare’. In quel momento era senza squadra. ‘Voglio che vieni con me, vieni a giocare con me, ti farò diventare il migliore’ – ha insistito Guardiola -. Il tipo apre il laptop e dice: ‘Giocherai qui, farai questo, se non fai 60 gol in un anno, cambio nome”.

Foto: Instagram Neymar