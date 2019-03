Brutte notizie per Neymar. L’Uefa, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver aperto un procedimento nei confronti dell’attaccante del Psg dopo le pesanti dichiarazioni rivolte, tramite social, al VAR dopo la sfida di Champions con lo United. Queste la nota: “A seguito del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Psg e Manchester United è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Neymar Junior per atti offensivi o molesti nei confronti del direttore di gara. Violazione dell’art. 15, comma d del Regolamento Uefa”. Del caso si occuperà la Commissione Etica e Disciplina della Uefa, ma non si conosce ancora la data dell’udienza”.

Foto: Twitter ufficiale Psg