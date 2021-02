Neymar giura fedeltà: “Voglio rimanere a Parigi. Mbappe? Confido in lui”

In un’intervista rilasciata a Telefoot, Neymar ha dichiarato la sua intenzione di restare a Parigi: “Sono molto felice. Le cose sono cambiate molto e voglio continuare le prossime stagioni. Sono cambiate molto e mi sento bene. Sono più tranquillo.” Il campione brasiliano ha poi aggiunto un messaggio per il compagno di squadra: “Voglio restare e confido anche in Mbappé. Inoltre, questo è ciò che vogliono tutti i tifosi del Paris. Vogliamo tutti che il PSG sia una grande squadra”.

Foto: Twitter Psg